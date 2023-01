Mit Blume und Flechtfrisur: Sylvie Meis posiert am Strand

Sylvie Meis (44) lässt es sich gerade so richtig gut gehen! Ihre Fans beglückt die Moderatorin derzeit regelmäßig mit Einblicken in ihren Luxusurlaub auf den Malediven. Auch ihren heißen Body scheut sie sich dabei nicht in einem sexy Bikini zu zeigen. Zuletzt hat sich die Blondine eine ganz besondere Behandlung im Spa gegönnt. Total glücklich posiert Sylvie nun mit einer Blume und geflochtenem Haar an dem malerischen Strand ihrer Urlaubsinsel.

Auf Instagram verzückt die Niederländerin ihre Fans in einem bunten Bikini. Ihr gebräunter Körper ist dabei jedoch nicht einmal der einzige Hingucker. Ein Teil von Sylvies blonder Mähne ist geflochten und wurde mit einer pinken Blume verziert. Dazu schreibt die Beauty: "Weiblicher Geist war der Name der Spa-Behandlung, die ich heute gemacht habe. Nach der tollen Erfahrung hat sie mir die Haare geflochten und eine Blume hinein gesteckt." Diese Geste habe das It-Girl zutiefst berührt.

Erst vor wenigen Wochen hat Sylvie ihren Fans sonnige Grüße aus Miami geschickt. Dorthin hat sie nämlich ihren Liebsten Niclas Castello begleitet. Der renommierte Künstler nahm in der Küstenstadt an einer internationalen Kunstmesse teil. "Dass dann auch ein paar Sonnenstrahlen und ein wenig Erholung auf meinem Programm stehen, macht den jährlichen Trip nach Miami umso schöner", schwärmte die Moderatorin gegenüber Bild.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2022 in Miami

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, 2023

MEGA / KCS Presse Niclas Castello und Sylvie Meis in St. Tropez im Juli 2022

