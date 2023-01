Nach Liebespleiten: Gibt Stephie Stark die Suche im TV auf?

Hofft Stephie Stark (27) noch darauf, ihren persönlichen Mr. Right im TV kennenzulernen? Die Kölnerin war bereits in einigen Datingshows zu sehen. Nachdem sie ihr Glück bei Take Me Out und Der Bachelor versucht hatte, gab sie der Liebe bei Bachelor in Paradise nun eine neue Chance. Doch auch in diesem Format sollte es nicht klappen. Will Stephie nach den ganzen Liebespleiten trotzdem noch im TV nach dem Richtigen suchen? Darüber sprach sie nun mit Promiflash.

Im Gespräch mit Promiflash ließ die 27-Jährige die Zeit in der "Bachelor in Paradise"-Villa noch einmal Revue passieren. Sie habe sich wirklich sehr gewünscht, endlich die große Liebe zu finden, doch sie glaube, dass es die Kandidaten letztendlich nicht ernst mit ihr meinten. Trotzdem wolle Stephie der Partnersuche im TV noch eine weitere Chance geben. "Ich würde gerne bei einer queeren Version von Are You The One? die Liebe suchen oder die Auswahl selbst treffen wollen", erklärte die Beauty ihre Haltung.

Die Suche nach dem richtigen Partner wolle Stephie jedenfalls nicht so schnell aufgeben – im Gegenteil: Die Influencerin wolle mit ihrem Datingleben nun noch mehr "herumexperimentieren". "Mein Fazit: Vielleicht sollte ich doch mal zu Dating-Apps greifen", meinte die Oktoberfest-Moderatorin abschließend im Interview.

RTL+ Stephie Stark und Leon Knudsen, "Bachelor in Paradise"-Stars

Instagram / stephie_stark Stephie Stark beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen 2022

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, ehemalige Bachelor-Teilnehmerin

