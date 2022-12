Stephie Stark verlässt freiwillig "Bachelor in Paradise"!

Die Reise ist für Stephie Stark (27) vorbei. Die einstige Bachelor-Kandidatin versuchte in der vierten Staffel von Bachelor in Paradise, erneut die große Liebe zu finden. Dabei musste sie einige Liebespleiten einstecken – unter anderem von Leon Knudsen (35). Nun kassierte die Kölnerin den nächsten Korb: Michael Bauer (31) hat kein Potenzial in ihr gesehen. Daraufhin beschloss Stephie: Sie verlässt das Paradies.

Schon tagsüber hat Michi das Gespräch zu Stephie gesucht, nachdem er ein romantisches Date mit dem Neuling Lara Honner (24) hatte. "Das sind grundlegende Sachen, die mir bei dir jetzt aufgefallen sind, wo ich im echten Leben weiß, dass ich damit nicht zurechtkommen werde. Du bist laut, du musst immer dabei sein, ist halt dein Ding, bleib auch so", erklärte der Augsburger ihr ehrlich. Danach war Stephie sichtlich niedergeschlagen und verdrückte ein paar Tränen. "Hier im Paradies habe ich mich schon oft verarscht gefühlt, aber heute ist so ein Tag, wo ich mich mal wieder so richtig verascht fühle", gab sie im Einzelinterview zu.

Am Abend fällte die 27-Jährige dann eine Entscheidung: Sie wolle die Show freiwillig verlassen. "Mir ist gestern gesagt worden, dass der Mann, den ich kennenlernen wollte, mich nicht mehr kennenlernen will. Alleine als Single hier im Paradies geht leider nicht", erklärte sie ihre Entscheidung und verabschiedete sich von den restlichen Kandidaten.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Michi und Stephie bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Michi und Lara bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Date

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Michi und Stephie bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de