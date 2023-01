Wie süß! Hailey Bieber kuschelt mit Mann Justin auf Skipiste

Hailey Bieber (26) genießt ihre Auszeit in vollen Zügen! Das Model und ihr Gatte Justin Bieber (28) sind schon seit einigen Jahren megahappy. Immer wieder erscheinen die beiden zusammen in der Öffentlichkeit. Im Netz lässt die Beauty ihre Fans wissen, wie dankbar sie für den Sänger sei. Auch in diesem Jahr leitete das Paar gemeinsam das neue Jahr ein. Auf einer Schneepiste schmiegte Hailey sich niedlich an ihren Ehemann!

Auf Instagram zeigte die 26-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen ihrer Auszeit in Aspen. Anlässlich des neuen Jahres veranstaltete Hailey eine Silvestersause mit den Freunden Kylie (25) und Kendall Jenner (27). Auch ihr Liebster war mit von der Partie. Auf einem Berg schlang sie ihre Arme um den "Sorry"-Interpreten, während sie überglücklich auf seinem Schoß saß. Sie trug auf der Piste ein komplett schwarzes Ski-Outfit. Er wählte dagegen eine Jacke mit Camouflage-Musterung. Auf einem anderen Foto posierte die Bekanntheit mit einem heißen rückenfreien Minikleid, während sie sich offensichtlich bei ihrer Fete prächtig amüsierte.

Auch ihre BFF Kylie durfte auf der Party nicht fehlen. Mit Töchterchen Stormi (4) im Gepäck feierte die Unternehmerin bis in die Morgenstunden. Sie glänzte in einem komplett schwarzen Look, bestehend aus einem hautengen Einteiler und einer dicken Felljacke darüber.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner an Silvester 2022/2023

