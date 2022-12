Gemütlich: Justin und Hailey Bieber shoppen in Los Angeles

Ob Hailey (26) und Justin Bieber (28) hier noch Weihnachtseinkäufe machten? Seit der Popstar seine Frau fürs Leben gefunden hat, scheint er angekommen zu sein. Das Paar ist unzertrennlich und zeigt das auch in der Öffentlichkeit. Am Geburtstag seiner Liebsten konnte er nicht widerstehen und sendete ihr eine liebevolle Botschaft. Jetzt zeigten die beiden sich wieder einmal turtelnd: Hailey und Justin gingen auf einen Shoppingtrip in Los Angeles.

Am Donnerstag wurden Hailey und Justin beim gemeinsamen Bummel in Los Angeles erwischt. Beide legten mit lässigen, weiten Jeans, schlichten Shirts und gemütlichen Jacken auf einen eher entspannten Look. Da es in L.A. auch im Winter nicht besonders kalt wird, konnte das Model sogar ein bauchfreies Shirt und eine Sonnenbrille anziehen. So schlenderten die beiden Händchen haltend durch die Straßen und schienen in einigen Geschäften noch letzte Weihnachtseinkäufe zu machen.

Anfang Dezember hielten sich Hailey und Justin noch im winterlichen New York auf. Auch dort machten sie einen entspannten Einkaufsbummel. Doch hier wappneten sie sich mehr gegen die Kälte: Während Hailey sich mit einem grauen Mantel etwas zurückhielt, leuchtete Justin in einer rosafarbenen Steppjacke. Bei der Blondine durfte die Sonnenbrille aber trotzdem nicht fehlen.

Hailey Bieber, Model

Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

Hailey und Justin Bieber im Dezmeber 2022 in New York

