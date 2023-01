Barbara Becker und Söhne halten in schweren Zeiten zusammen!

Barbara Becker (56) und ihre Söhne haben eine innige Beziehung. Die Schauspielerin war bis 2001 mit dem ehemaligen Tennisprofi Boris Becker (55) verheiratet gewesen und teilt mit ihm die Söhne Noah (28) und Elias (23). Nach der Scheidung vor über 20 Jahren war die Designerin mit ihren beiden Kindern in die USA ausgewandert und hatte sie dort alleine großgezogen. Nun sprach das Dreiergespann über die tiefe Bindung, die sie seitdem verspüren.

Im Interview mit Bunte erklärte die Zweifachmama: "Die Herausforderung war es für mich, locker zu lassen, als sie erwachsen wurden." Mittlerweile musste die Zweifachmama ihre Söhne aber ziehen lassen. Doch das änderte offenbar nichts an dem guten Verhältnis, welches die Familie pflegt. Noah, der mittlerweile in Berlin lebt, meinte: "Unsere Verbindung ist so eng, dass es fast schon wieder witzig ist. Obwohl wir an verschiedenen Orten leben, machen wir oft ähnliche Sachen oder interessieren uns für die gleichen Dinge."

Verständlicherweise macht die Familie gerade eine turbulente Zeit durch. Papa Boris hatte bis vor einigen Wochen im Gefängnis gesessen. "Wir gehen offen damit um, wenn Probleme auftauchen und haben viel über FaceTime kommuniziert. Aber natürlich sind wir alle erleichtert", offenbarte Elias. Und Noah fügte hinzu: "Familie ist das Wichtigste und wir halten auch in Krisenzeiten zusammen. Das ist für uns selbstverständlich."

Anzeige

Instagram / barbarabeckersworld Elias, Barbara und Noah Becker im Februar 2022

Anzeige

Instagram / barbarabeckersworld Elias und Noah Becker, Söhne von Boris Becker

Anzeige

Getty Images Boris Becker mit seinen Söhnen Noah und Elias Becker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de