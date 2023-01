Dschungel-Test: Gigi Birofio hat eigenes Sperma probiert!

Luigi Birofio trifft seine ganz eigenen Vorbereitungen für das Dschungelcamp! Der Reality-TV-Star gehört in diesem Jahr zum Cast von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Ab dem 13. Januar will der Stuttgarter im australischen Busch um die Krone kämpfen und muss dafür vermutlich so manche eklige Prüfung hinter sich bringen. Doch Gigi zieht nicht blauäugig in die TV-Tropen – er probierte extra sein eigenes Sperma!

Im Interview mit RTL sprach der Prominent getrennt-Kandidat über sein Dschungel-Training. Das beinhaltete auch einen ziemlich intimen Test, wie er preisgab: "Sperma, ich habe mein eigenes probiert, um zu üben. Ihr könnt mir jetzt alles geben." Der Frauenheld ging sogar noch weiter und schilderte, wie die Geschmacksprobe für ihn war: "Stell dir vor, ich gebe dir eine Salztube mit Traubenzucker..."

Nach diesem Extrem-Training dürfte Gigi ja bestens auf jede Essensprüfung vorbereitet sein. Ob der Ex von Michelle Daniaux damit wohl Chancen auf die Dschungelkrone hat? Die Zuschauer sind zumindest begeistert von seiner Teilnahme: In einer Promiflash-Umfrage wählten ihn die Fans zuletzt mit 26,4 Prozent aller Stimmen zu ihrem Favoriten.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" ab dem 13. Januar täglich um 22:15 Uhr oder online auf RTL+.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Dezember 2022

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV EMAs 2022

RTL / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

