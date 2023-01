Judge Judy glücklich: Nachbar Justin Bieber geht es besser!

Eine ganze Zeit lang hat Justin Bieber (28) mit dem ein oder anderen Skandal die Medienwelt polarisiert. Unter anderem war er 2014 betrunken am Steuer festgenommen worden. Seit diesem Vorfall sei der Popstar seiner ehemaligen Nachbarin Judith Sheindlin (80), auch bekannt als Judge Judy aus dem Weg gegangen. Mittlerweile hat der Sänger dieses Verhalten jedoch hinter sich gelassen. An der Seite seiner Liebsten Hailey Bieber (26) macht er sich so gut wie lange nicht mehr. Judy ist sehr glücklich darüber, dass Justin seine umstrittenen Verhaltensweisen mittlerweile abgelegt hat.

Gegenüber TMZ hat die TV-Richterin verlauten lassen, dass ihr ehemaliger Nachbar "besser als je zuvor" aussehe. Seit seiner Festnahme 2014 habe der "Baby"-Interpret sich sehr gut gemacht. Dass es Justin nun so gut ginge, stimme die 80-Jährige total glücklich und sie freue sich sehr für ihn. Damals hatte sie nämlich noch eine andere Meinung über den Kanadier vertreten.

"Er macht einen wirklich guten Job, indem er einen Dummkopf aus sich macht", hatte sie 2014 nach den Eskapaden des jungen Stars gesagt, wie Mirror berichtet. "Ich finde, es ist traurig. [...] Sie werden sich daran erinnern, dass er ein junges Kind war, das alles haben konnte. Das macht er jedoch kaputt, indem er sich wie ein Narr verhält", hatte sie hinzugefügt.

Getty Images Justin Bieber, 2022

Getty Images Judith Sheindlin im Dezember 2012

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala 2021

