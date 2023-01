Mit Bikini-Beautys: Leonardo DiCaprio läutet neues Jahr ein!

Leonardo DiCaprio (48) ist der Frauenheld schlechthin! Im Sommer des vergangenen Jahres war die Trennung von seiner Modelfreundin Camila Morrone (25) bekannt geworden. Danach hatten sich hartnäckige Gerüchte um einen Flirt mit Gigi Hadid (27) gehalten. Zuletzt war der Titanic-Star jedoch immer öfter mit einem anderen Model gesichtet worden. Mit Victoria Lamas habe er auch den Jahreswechsel gefeiert. Einen Tag nach Neujahr genoss Leo mit mehreren Frauen auf einer Luxusjacht die Sonne.

Bilder, die DailyMail vorliegen, zeigen den 48-Jährigen in einer blauen Badehose und mit einer silbernen Halskette an Bord einer Jacht in der Karibik. Er scheint seine Zeit mit einer Gruppe aus Freunden – darunter einige hübsche Frauen in knappen Bikinis – zu genießen, unterhält sich entspannt oder planscht im kühlen Nass. Unter seinen Begleitern ist auch Madison Headrick, die Verlobte seines Freundes Joe Nahmad.

Leos Romanze mit Gigi Hadid war wohl geendet, da die Mama einer Tochter nicht mit seinem Lebensstil klarkommen soll. Ein Insider hatte gegenüber Page Six erklärt, dass die Blondine deshalb Abstand von ihm genommen habe: "Gigi hat nicht die Energie, DiCaprio hinterherzulaufen. Seine Routine ist zu viel für sie."

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen in Cannes, 2019

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Tochter Khai, Frühling 2021

