Nach Spiel: Damar Hamlin wurde in Klinik erneut reanimiert

Damar Hamlin (24) musste sogar zweimal wiederbelebt werden! Der Fooballspieler Damar Hamlin war am Montag bei einem Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals zusammen gebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Noch auf dem Spielfeld musste er reanimiert werden. Daraufhin war er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Nun berichtete sein Onkel, dass er dort erneut wiederbelebt werden musste!

Der Onkel des Sportlers, Dorrian Glenn, sprach am Dienstag vor dem Krankenhaus in Cincinnati mit CNN. Er erklärte, dass das Herz seines Neffen gleich zweimal stehen geblieben war. Glücklicherweise hatte das medizinische Personal ihn wiederbeleben können. Danach hätten sie den 24-Jährigen in ein künstliches Koma versetzt. "Er ist im Moment noch sediert", sagte der Familienangehörige. "Sie wollen einfach, dass er sich besser erholt. Sie dachten, wenn er sediert ist, kann sich sein Körper viel schneller erholen, als wenn er aufgeweckt wird und möglicherweise andere Komplikationen verursacht", fügte er hinzu.

Damars Onkel beschrieb außerdem, wie schrecklich die Situation für alle Verwandten des US-Amerikaners gewesen sei. "Wir waren alle in Tränen aufgelöst", ergänzte Dorrian. Außerdem erklärte er: "[...] Ich habe noch nie in meinem Leben so sehr geweint. Zu wissen, dass mein Neffe im Grunde auf dem Spielfeld gestorben ist und sie ihn wieder zum Leben erweckt haben, ist einfach herzzerreißend."

