Nach WM-Titel: So wird Leo Messi von seinem Verein empfangen

Lionel Messi (35) wird gefeiert wie ein Weltmeister. Der Fußballstar hat mit Argentinien die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewonnen. Damit ging für den Kicker ein Traum in Erfüllung. In einem spannenden Match gegen Frankreich, in dem Leo selbst zwei Tore erzielte, waren die Argentinier schlussendlich die bessere Mannschaft. Von seinem Verein Paris Saint-Germain wurde er nun gebührend empfangen – ein Mitspieler fehlte allerdings währenddessen.

Wie One Football berichtet, kehrte der Argentinier erst heute auf den Trainingsplatz zurück. Dort wurde Lionel gebührend empfangen. Die ganze Mannschaft und auch die Vereinsmitarbeiter standen auf dem Rasen und bildeten ein Spalier für den 35-Jährigen. Klatschend empfingen sie den Superstar, bevor er noch einen Preis übergeben bekam. Sein Mitspieler Kylian Mbappé (24) fehlte allerdings – der Franzose, der das Finale gegen Leo verloren hatte – befindet sich wohl noch im Urlaub.

Seine Frau Antonela Roccuzzo (34) feierte den Sieg ihres Liebsten ebenfalls – und zwar mit einer Reihe süßer Bilder mit ihren gemeinsamen Söhnen. "Wir fühlen den größten Stolz für dich, Lionel Messi. Danke, dass du uns gelehrt hast, niemals aufzugeben, wir mussten bis zum Ende kämpfen. Endlich bist du Weltmeister, wir wissen, dass du so viele Jahre lang gelitten hast, das ist es, was du erreichen wolltest!", freute sie sich für ihn.

Instagram / psg Lionel Messi wird von seinem Verein PSG empfangen

Getty Images Lionel Messi und Kylian Mbappé, Fußballstars

