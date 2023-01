Neues Foto: Mark Zuckerberg zeigt den Babybauch seiner Frau

Mark Zuckerberg (38) wird wieder Vater! Mit dieser schönen Nachricht überraschte der Meta-CEO im September seine Fans. Gemeinsam mit seiner Frau Priscilla Chan (37) erwartet der Erfolgsunternehmer Baby Nummer drei – es wird wieder ein Mädchen. Bis ihre Mädels August und Max ihre kleine Schwester zum ersten Mal im Arm halten dürfen, dauert es offenbar auch gar nicht mehr lange: Auf einem brandneuen Foto ist zu sehen, wie groß Priscillas Babybauch schon ist!

Via Instagram veröffentlichte der 38-Jährige jetzt ein hübsches Kugel-Update zum Jahreswechsel. Mark trägt auf dem Schnappschuss einen schicken Smoking und hat seine Hand liebevoll auf die Körpermitte seiner Frau gelegt. Priscilla strahlt in einer silbernen Paillettenrobe, die ihren runden Babybauch toll zur Geltung bringt. In der Bildunterschrift schrieb Zuckerberg: "Frohes neues Jahr! Auf all die Abenteuer und die Liebe, die 2023 auf uns zukommen werden."

Auch das zweite Foto aus dem Posting ist ein seltener privater Einblick in das Leben des Facebook-Gründers. Hier sieht man, wie eine seiner Töchter Mark beim Anziehen hilft – sie schließt einen Knopf am Hemdärmel für ihn. Ihr Gesicht ist aber nicht zu sehen.

Anzeige

Instagram / zuck Priscilla Chan mit ihren Kindern August und Max

Anzeige

Getty Images Priscilla Chan und Mark Zuckerberg

Anzeige

Instagram / zuck Mark Zuckerberg mit einer seiner Töchter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de