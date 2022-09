Mark Zuckerberg und Priscilla werden zum dritten Mal Eltern

Große Freude im Hause Zuckerberg! Seit mittlerweile 19 Jahren geht Mark Zuckerberg (38) nun schon mit seiner Frau Priscilla Chan (37) durchs Leben. Im Mai 2012 gaben sich der Unternehmer und seine Partnerin dann das Jawort. Zusammen haben die Eheleute auch zwei Kinder: August und Maxima, die in den Jahren 2015 und 2017 zur Welt kamen. Nun hatte der Facebook-Gründer erfreuliche Neuigkeiten für seine Fans: Mark verriet, dass Priscilla zum dritten Mal schwanger ist.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 38-Jährige am Mittwoch ein gemeinsames Foto der baldigen Dreifacheltern, unter dem er die fröhlichen Neuigkeiten bekannt gab. "Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass Max und August im kommenden Jahr eine kleine Schwester bekommen", schrieb Mark zu dem Schnappschuss. Überglücklich lächeln der gebürtige New Yorker und Priscilla in die Kamera. Der Papa hatte seine Hand dabei liebevoll auf die Körpermitte seiner Frau gelegt.

Unter der Aufnahme äußerten sich im Anschluss zahlreiche Abonnenten und auch einige Stars begeistert: "Ich freue mich so für euch beide. Herzlichen Glückwunsch!" Oder: "Oh, was für wunderbare Nachrichten", lauteten nur einige entzückte Kommentare. Auch Khaby Lame (22) ließ es sich nicht nehmen, Mark und Priscilla zu ihrem erneuten Familienglück zu gratulieren.

