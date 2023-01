Shakira kriegt Unterstützung von Lionel Messis Frau Antonela

Shakira (45) kann nach einem harten Jahr auf prominente Unterstützung bauen. Die Sängerin hat keine leichte Zeit hinter sich: Sie und ihr Partner Gerard Piqué (35) trennten sich im vergangenen Jahr. Der Fußballer soll die schöne Kolumbianerin sogar betrogen haben. Außerdem musste sich Shakira wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Mit einem emotionalen Post blickte sie trotzdem positiv in die Zukunft – und bekommt dafür jetzt prominenten Zuspruch.

Das Posting, in dem es um die Überwindung von Verrat und Herzschmerz geht, hat in den Tagen seit dem Hochladen auf Instagram zu unterstützenden Nachrichten von einigen ihrer Follower geführt. Dazu gehörte auch eine Antwort von Antonela Roccuzzo (34), der Frau des Fußballers Lionel Messi (35), der mit Gerard beim FC Barcelona zusammengespielt hat. Sie antwortete mit drei Herz-Emojis auf den emotionalen Post.

Shakira schrieb in ihrem Posting unter anderem: "Auch wenn unsere Wunden in diesem neuen Jahr noch offen sind, die Zeit hat die Hände eines Chirurgen. Selbst, wenn uns jemand betrogen hat, müssen wir anderen weiterhin vertrauen." Es wurde als ein Seitenhieb gegen ihren Ex interpretiert, mit dem sie seit etwa 2011 zusammen war.

