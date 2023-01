Süße Baby-Kugel! Schwangere Kaley Cuoco genießt Strandurlaub

Kaley Cuoco (37) und Tom Pelphrey (40) genießen ihre letzte Zweisamkeit! Die beiden Schauspieler erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – es wird ein kleines Mädchen. Die Serienstars freuen sich bereits riesig darauf, ihren kleinen Schatz kennenzulernen, der im Frühling das Licht der Welt erblicken soll. Bevor sich bei ihnen erst einmal alles um Muttermilch und Windeln drehen wird, gönnten die werdenden Eltern sich jetzt noch einen schönen Urlaub: Ganz entspannt grüßte die schwangere Kaley ihre Fans mit einem Schnappschuss vom Strand!

Wo genau das Paar seinen Babymoon genießt, ist nicht bekannt, aber die tropische Kulisse sieht paradiesisch aus. In ihrer Instagram-Story teilte die Mami in spe nun einige Eindrücke. Darunter auch dieses Selfie: Kaley sitzt hier am Strand und tankt mit bloßem Babybauch Sonne. Der The Big Bang Theory-Star trägt eine legere Kombi aus Badehose, Bluse, Sonnenbrille und Sonnenhut – und sieht total entspannt aus.

Vor ein paar Tagen schickte sie ihren Fans schon einmal ein Strand-Update. Hier zeigte Kaley ihren Schatz Tom – über und über beladen mit Handtüchern, Badelatschen und Trinkflaschen. "Er ist bereits im Dad-Modus. Vollgepackt mit einer Tonne Mist", witzelte die 37-Jährige.

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Dezember 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey, 2022

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey, Partner von Kaley Cuoco

