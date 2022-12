Lässig auf der Liege: Kaley Cuoco setzt Babybauch in Szene

Kaley Cuocos (37) Babybauch wird immer größer. Im Oktober verkündete die Schauspielerin die süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Tom Pelphrey (40) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Geschlecht verriet sie auch schon: Es wird ein kleines Mädchen. Seit der Verkündung hält sie ihre Fans auf Social Media regelmäßig auf dem Laufenden und entzückt immer wieder mit ihrem wachsenden Bäuchlein. Kurz vor dem Jahreswechsel teilt Kaley jetzt erneut ein Schwangerschaftsfoto.

In ihrer Instagram-Story gibt Kaley ihren Fans einen Einblick in ihren Urlaub mit ihrem Tom. Dabei offenbart sie ein weiteres Mal den Fortschritt ihrer Schwangerschaft. In einer tropischen Kulisse genießen die beiden ihre Auszeit auf der Liege. Die The Big Bang Theory-Darstellerin zeigt sich dabei mit einem lockeren Hemd, das sie offen trägt. Darunter hat sie offenbar nichts, sodass der Blick auf ihren Babybauch frei ist. Dazu zeigt sie einen mit Handtüchern, Badelatschen und Trinkflaschen behangenen Tom an der Poolbar. "Er ist bereits im Dad-Modus. Vollgepackt mit einer Tonne Mist", scherzt die 37-Jährige.

Zuletzt meldete sich Kaley kurz vor ihrem Weihnachtsfest. Zusammen mit Tom hatte sie offenbar ein Fotoshooting. Dabei zeigten die beiden sich schon vor der Geburt als glückliche kleine Familie. Beide lachen auf dem Foto fröhlich in die Kamera und Tom umarmt seine Liebste herzlich. Die werdenden Eltern scheinen die Ankunft ihrer kleinen Tochter kaum erwarten zu können.

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey, Partner von Kaley Cuoco

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey, 2022

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco, Schauspieler

