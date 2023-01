Walter Cunningham: Der letzte Apollo-7-Astronaut ist tot!

Große Trauer um einen wahrhaftigen Pionier! Walter Cunningham wurde durch die Apollo-7-Expedition 1968 weltberühmt – er umkreiste beim ersten bemannten Raumflug für elf Tage die Erde. Gemeinsam mit seinen Kollegen konnte er zahlreiche Erkenntnisse für die Raumfahrt einholen, wodurch auch der Weg für die Mondlandung 1969 geebnet werden konnte. Die anderen Mitglieder der legendären Mission sind bereits verstorben. Nun müssen Fans, Familie und Freunde auch von Walt Abschied nehmen: Der Astronaut ist tot.

Das bestätigte nun die Raumfahrtbehörde NASA. Walt ist am frühen Dienstagmorgen verstorben. Er wurde 90 Jahre alt. "Wir möchten unseren unermesslichen Stolz auf das Leben, das er gelebt hat, und unsere tiefe Dankbarkeit für den Mann, der er war, zum Ausdruck bringen – ein Patriot, ein Entdecker, Pilot, Astronaut, Ehemann, Bruder und Vater", betont die Familie Cunningham in einer von der NASA veröffentlichten Erklärung. "Die Welt hat einen weiteren wahren Helden verloren, und wir werden ihn sehr vermissen."

Über seine spektakuläre Karriere aus Astronaut sagte Walt damals in einem NASA-Interview: "Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass ich immer am Ball geblieben bin und mein Bestes geben wollte – was mir damals nicht klar war, aber ich wollte immer besser auf den nächsten Schritt vorbereitet sein." Weiter betonte die Legende: "Ich habe immer in die Zukunft geschaut. Ich lebe nicht in der Vergangenheit."

Donn F. Eisele, Walter Schirra und Walter Cunningham, die Astronauten der Apollo-7-Mission

Walter Cunningham, Astronaut

Walter Cunningham, Astronaut

