Wegen Zitat: Prinz Harry und Meghan bekommen harte Kritik

Mit diesem Zitat haben sich Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) keinen Gefallen getan! Vergangenes Jahr erschien bei Netflix die Dokumentation "Harry & Meghan". Der britische Prinz und seine Frau zeigen sich darin nicht nur sehr privat, sondern sprechen auch offen über ihre Schwierigkeiten mit der britischen Presse. Im Trailer zitiert das Paar auch den Aktivisten Nelson Mandela (✝95). Aber dessen Enkelin findet, dass Harry und Meghan sich nicht mit ihm vergleichen sollten!

Ndileka Mandela erklärt The Australian, dass der Vergleich von Harry und Meghan mit ihrem Großvater absolut nicht funktionieren könne. "Harry muss authentisch sein und sich an seine eigene Geschichte halten. Was hat Großvaters Leben mit seinem zu tun?", findet sie. Sie bezweifle, dass die beiden Nelson je wirklich kennengelernt haben. Der Name des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten verkaufe sich eben gut. "Sie benutzen seine Zitate in der Dokumentation, um Menschen anzulocken und Millionen zu verdienen, ohne dass die Mandela-Familie davon profitiert", meint Ndileka.

Ndilekas Kritik war nicht die einzige an der Doku von Harry und Meghan. Doch das Ehepaar soll die Entscheidung, die Serie zu drehen, nicht bereuen. Eine Quelle sagte gegenüber Socialite Life, dass sie zwar auf Gegenwind vorbereitet waren, aber vor allem wollten, dass ihre Geschichte endlich an die Öffentlichkeit gelangt.

