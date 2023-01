Ashley Olsen hat heimlich ihren Louis Eisner geheiratet!

Ashley Olsen (36) hat sich getraut! Bereits im Sommer war spekuliert worden, dass die Schauspielerin und ihr langjähriger Partner Louis Eisner sich verlobt haben sollen. Die Blondine war im Urlaub mit einem verdächtigen goldenen Ring an der linken Hand gesehen worden – doch eine Hochzeit blieb bisher aus. Jetzt sollen die Full House-Darstellerin und ihr Liebster bei einer intimen Feier endlich geheiratet haben!

Page Six will erfahren haben, dass die Designerin und der Künstler sich letzte Woche in einer geheimen Zeremonie in einem privaten Haus in Bel-Air das Jawort gegeben haben. Angeblich waren nur ein paar Dutzend Gäste bei der Zeremonie am 28. Dezember anwesend. Offenbar feierten die Frischvermählten nur mit etwa 50 Freunden und Familienangehörigen.

Obwohl das Paar bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben geht, hatten sie sich erst 2021 das erste Mal gemeinsam bei einer öffentlichen Veranstaltung gezeigt. Bei einem Event des gemeinnützigen Vereins YES in Beverly Hills, bei dem auch Louis' Vater Eric als ehemaliger Präsident der Organisation anwesend war, hatten sie ihr Red-Carpet-Debüt gegeben.

Getty Images Ashley Olsen bei den Cfda-Feierlichkeiten in NYC im November 2013

MEGA Collage: Ashley Olsen und Louis Eisner im August 2022

MEGA Ashley Olsen und Louis Eisner im August 2022

