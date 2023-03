Trailer: GNTM-Girls müssen mit Elevator Boys Video drehen

Auf die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen wartet einmal wieder eine große Herausforderung! Heidi Klums (49) Schützlinge hatten in der vergangenen Folge der beliebten Castingshow bereits das Sedcard-Shooting und ihr erstes Casting absolvieren müssen: Ida hatte sich die deutschlandweite Kampagne des Unterwäschelabels Intimissimi sichern können. In der nächsten Folge steht erneut eine spannende Aufgabe an: Die GNTM-Teilnehmerinnen müssen Heidi beim Video-Shooting überzeugen – und dabei posieren sie gemeinsam mit den Elevator Boys!

Heidi veröffentlichte jetzt einen Trailer für die kommende GNTM-Folge auf ihrem Instagram-Profil – und in dem kurzen Clip begrüßt sie die fünf Webstars Luis Freitag, Jacob Rott, Tim Schaeker, Julien Brown und Bene Schulz am Set ihrer TV-Show. Gemeinsam mit den TikTokern müssen die Nachwuchsmodels ein Video im Stil der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (✝36) drehen. Dafür bekommen die Kandidatinnen unter anderem blonde Perücken aufgesetzt. Die Elevator Boys posieren derweil in schicken Anzügen.

Luis, Jacob, Tim, Julien und Bene spielen aber nicht nur beim Shooting eine Rolle – die Hotties unterstützen Heidi auch beim Entscheidungswalk als Gastjuroren. "Also ich bin bereit für die Elevator Boys. Meine Models hoffentlich auch", brachte die GNTM-Chefin ihre Vorfreude zum Ausdruck.

