GNTM-Staffelstart: Heidi Klum zieht für Plakat fast blank

Heidi Klum (49) lässt fast alle Hüllen fallen. Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres wurde bekannt gegeben, wann die neue Staffel von Germany's next Topmodel startet. Ab dem 16. Februar beweisen 30 Kandidatinnen wieder auf dem Laufsteg und bei verschiedenen Challenges, dass sie das Zeug zum Topmodel haben. Heidi scheint sich auf die neue Staffel auf jeden Fall zu freuen. Jetzt postete sie einen ersten Eindruck der Show – und zeigt sich dabei halb nackt.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Heidi jetzt einen Beitrag zur neuen GNTM-Staffel. Dabei ist die Model-Mama zu sehen, wie sie nur von rotem Satin umhüllt posiert. Wie schon in den Jahren zuvor zeigt sie dabei mal wieder sehr viel Haut. Die Tücher bedecken lediglich die linke Körperhälfte der Beauty und ihre Brust. Mit einer Hand hält Heidi den Stoff an ihrem Bauch fest – fast so, als wolle sie ein Verrutschen verhindern. Das Foto kommentierte die 49-Jährige mit den Worten: "Ich freue mich riesig – endlich geht es wieder los."

Schon häufiger zeigte sich Heidi eher leicht bekleidet im Netz. Im November beispielsweise posierte sie zusammen mit ihrer Tochter Leni Klum (18) für die Unterwäsche-Marke Intimissimi in knappen Dessous. Für diese Werbekampagne erntete die vierfache Mutter jedoch viel Kritik. Leni ist gerade einmal 18 Jahre alt – Fans empfanden Heidi in der Situation verantwortungslos.

Heidi Klum, Model

Heidi Klum, Model

Leni Klum und Heidi Klum

