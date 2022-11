Trotz Kritik: Leni und Heidi Klum posieren in Unterwäsche

Sie haben es wieder getan! Anfang Oktober 2022 standen Heidi Klum (49) und ihre Tochter Leni Klum (18) zusammen vor der Kamera – in Unterwäsche für den italienischen Lingerie-Hersteller Intimissimi. Doch das kam nicht bei allen gut an und die beiden Models mussten jede Menge Kritik einstecken. Doch das scheint das Mutter-Tochter-Gespann nicht weiter zu stören: Denn jetzt standen Heidi und Leni wieder gemeinsam in Unterwäsche vor der Kamera.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de