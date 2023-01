Stacey Solomon trifft Vorbereitungen: Baby kann bald kommen!

Stacey Solomon (33) will schon alles vorbereiten! Die X Factor-Bekanntheit gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass sie erneut schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Mann Joe Swash erwartet sie nun ihr fünftes Kind! Das war nicht nur für die Fans eine große Überraschung – auch das Paar selbst war davon ziemlich überrumpelt. Jetzt muss Stacey einige Vorbereitungen treffen: Denn das Baby könnte jederzeit kommen!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Sängerin, dass sie nun schon mal eine Babytasche für das Kind organisieren wolle, worauf sie sich sehr freue. "Nur für den Fall, dass die Wehen früher einsetzen oder so, ist es schön zu wissen, dass ich alles Notwendige in der kleinen Tasche habe, die ich neben mir in meinem Zimmer bereithalten kann", erklärte Stacey.

Eigentlich soll es allerdings erst in gut vier Wochen so weit sein. "Nächsten Monat um diese Zeit werden wir uns darauf vorbereiten, einer ganz neuen Gurke Hallo zu sagen", verriet Stacey nämlich vor wenigen Tagen in einem Post, in dem ihr Partner und sie ihren prallen Babybauch anstrahlen.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacy Solomon und Joe Swash mit zwei ihrer Kinder, 2022

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de