Fünftes Baby: Stacey Solomon zeigt erstmals ihren Babybauch!

Stacey Solomon (33) schwebt wieder im Babyglück! Die X Factor-Bekanntheit ist bereits stolze Mutter von vier Kindern. Ihre beiden ältesten Jungs stammen aus ihrer vorherigen Beziehung – die anderen zwei Nesthäkchen bekam sie zusammen mit ihrem Mann Joe Swash. Erst in diesem Jahr hatten die Turteltauben Hochzeit gefeiert. Vor wenigen Tagen überraschten sie ihre Fans mit etwas Tollem: Stacey erwartet wieder ein Baby. Nun präsentierte sie zum ersten Mal ihren Babybauch!

Via Instagram teilte die werdende Mama nun das Foto, auf das ihre Fans schon sehnsüchtig gewartet hatten. Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie Stacey und ihr Gatte total stolz ihren Babybauch betrachten, in dem ihr drittes gemeinsames Kind heranwächst. Ihre Kugel ist schon ganz schön groß – bis zur Geburt dauert es nämlich gar nicht mehr so lange. "Nächsten Monat um diese Zeit werden wir uns darauf vorbereiten, einer ganz neuen Gurke Hallo zu sagen", verriet die 33-Jährige.

Ob Baby Nummer fünf geplant war, löste die Schwangere aber nicht auf. Denn eigentlich hatten Stacey und Joe ihre Familienplanung nach der Geburt ihre Tochter bereits abgeschlossen. "Ich will es nicht weiter ausreizen. Das ist genug", erklärte die Bloggerin im vergangenen November gegenüber Mail Online.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann und ihren gemeinsamen Kindern

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Kinder im Oktober 2022

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Oktober 2022

