Weitere Ehefrau: Kody Brown will keine monogame Beziehung!

Ist Kody Brown (53) bereit für eine neue Liebe? Der Realitystar wurde weltweit durch die Show Alle meine Frauen bekannt. In der ließ er die Zuschauer an seinem Leben in einer polygamen Familie teilhaben. Insgesamt hatte er vier Ehefrauen. Doch zuletzt beendeten Meri (51), Janelle (53) und Christine (50) die Beziehung. Nun ist ihm noch Robyn (44) geblieben – und deswegen geht Kody jetzt auf die Suche nach einer neuen Ehefrau.

Ein Insider verrät In Touch Weekly, dass es für Kody nicht infrage kommt, mit nur einer Ehefrau zu leben. "Er ist stolzer Polygamist. Das ist der Lebensstil, an den er gewöhnt ist. Seiner Meinung nach wäre er in einer monogamen Ehe mit Robyn, seiner einzigen verbliebenen Ehefrau, nicht glücklich", betont die Quelle. Das bedeutet, dass der 53-Jährige jetzt wohl aktiv auf die Suche nach einer weiteren Ehefrau geht. Und in der polygamen Community könnte er durchaus gute Chancen haben.

Dass die Mehrfachehe nicht für jeden gemacht ist, scheint Kody bewusst zu sein. "Ich bin mir jetzt mehr denn je der eindeutigen und offensichtlichen Ungerechtigkeiten in dieser Art Beziehung bewusst", erklärte er seinen Ehefrauen 2021 in der Show. Er wisse genau, dass er all die Liebe bekomme, die er brauche. Gleichzeitig habe er aber das Gefühl, er könne nicht jedem in seiner Familie gerecht werden.

Instagram / robyn_browns_nest Robyn Alice Brown, Reality-Star

Instagram / janellebrown117 Realitystar Kody Brown

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

