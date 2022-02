Hat Kody Brown (53) seine Ansicht geändert? Seit 2010 dreht sich in der Reality-TV-Show "Sister Wives" – auf Deutsch Alle meine Frauen – alles um ihn und seine polygame Ehe mit Meri (51), Christine (49), Janelle (52) und Robyn (43). Doch mittlerweile sind nur noch drei Frauen an Kodys Seite. Mit Christine ist es seit November aus und sie wurden jetzt geschieden. Auch zwischen ihm und Meri soll es kriseln. Jetzt äußerte Kody seine Zweifel am Konzept der Vielehe!

In der Vorschau zu der neuesten Ausgabe von "Sister Wives", welche von People veröffentlicht wurde, erklärte er nun: "Wenn man wirklich anfängt, ehrlich zu werden, fängt man an, zum Himmel aufzuschauen und zu sagen: 'Mensch, Vater. Du hast mich dazu inspiriert, das zu tun.'" Vor seinem Ehe-Aus mit Christine zeigte Kody sich stets überzeugt davon, mit mehreren Ehefrauen zu leben – das hat sich augenscheinlich aber geändert. "Das alles hat mich wirklich auf die Palme gebracht und dazu geführt, dass ich den Lebensstil selbst infrage stelle", gestand der 53-Jährige. Zudem durchlebt Kody augenscheinlich generell mit seiner Familie eine schwere Zeit.

Denn auch mit Janelle herrscht Eiszeit – mit ihren gemeinsamen Söhnen spricht Kody zurzeit nicht mehr. Der Familienvater war nicht damit einverstanden, dass Gabriel und Garrison (23) während der Pandemie ihre Freunde trafen – seitdem herrsche zwischen ihnen Funkstille. "Wir reden nicht miteinander", offenbarte der TV-Star vor einigen Wochen.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody und Christine Brown im März 2020

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / robertthebrown Gabriel, Garrison und Kody Brown, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de