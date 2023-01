Dschungelcamp: Warum reist Claudia Effenberg ohne Stefan?

Warum wird Claudia Effenberg (57) nicht von ihrem Liebsten nach Australien begleitet? Die Designerin stellt sich bald einer ganz besonderen Herausforderung: Sie ist Kandidatin im Dschungelcamp! Auf die Reise dorthin darf jeder Teilnehmer eine Begleitperson mitnehmen. Obwohl das Model bereits seit fast 20 Jahren mit dem ehemaligen Fußballer Stefan Effenberg (54) verheiratet ist, hat sie diesen nicht mit nach Australien genommen. Jetzt erklärte Claudia, warum ihr Ehemann zu Hause blieb.

Die 57-Jährige, die bereits in Down Under angekommen ist, meldete sich bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story und beantwortete dort einige Fragen. Die Follower wunderten sich auch, warum sie den Make-up-Artist Tim Mathé als Begleitung gewählt hat und nicht ihren Liebsten. "Stefan muss arbeiten", erklärte Claudia. Außerdem fügte sie hinzu: "Er hat einige Verpflichtungen in Deutschland und vier Wochen sind ja eine lange Zeit."

Trotzdem werde der ehemalige FC Bayern München-Spieler seine Frau natürlich von zu Hause aus anfeuern. Er habe wohl auch ziemlich hohe Erwartungen an die Zweifachmama. "Als Stefan gehört hat, dass ich in den Dschungel gehe, hat er gesagt: 'Du weißt schon, dass ich die Champions League gewonnen habe, du wirst diesen einen Satz definitiv nicht sagen'", meinte der 54-Jährige wohl mit Anspielung auf den berühmt-berüchtigten Titel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

RTL Claudia Effenberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Instagram / claudiaeffenberg Tim Mathé und Claudia Effenberg, 2023

Getty Images Claudia Effenberg und Stefan Effenberg

