"Haben mir wehgetan": Britney Spears schießt gegen Schwester

Britney Spears (41) teilt mächtig aus! Im November 2021 schaffte es die Sänger nach einem langen Gerichtsstreit, ihrer 13-jährigen Vormundschaft ein Ende zu setzen. Seither nutzte die "Toxic"-Interpretin ihre neugewonnene Freiheit immer wieder dazu, über die für sie schlimmste Zeit ihres Lebens auszupacken und gegen ihre Familie auszuteilen. Nun erhob Britney erneut schwere Vorwürfe gegen ihre Familie und hetzte gegen Schwester Jamie Lynn Spears (31).

"Es haut mich ehrlich gesagt um, wie schwer es dir gefallen ist, mich als deine Schwester zu haben", stänkerte die 41-Jährige gegen ihre Schwester auf Instagram. Diese hatte nur wenige Tage zuvor in einem Interview unter Tränen berichtet, wie schwierig es für sie gewesen sei, im Schatten ihrer berühmten Schwester aufzuwachsen. "Sie haben mir wehgetan und nichts wurde getan, außer dass ich 15 Jahre meines Lebens verloren habe, in denen meine Familie meinen Namen besaß", holte Britney zum Gegenschlag aus.

Zudem machte sie in ihrem Posting ihrer Familie weitere schwere Vorwürfe. So gibt sie ihnen die Schuld daran, dass sie unter Nervenschäden leide. "Ich habe diese in der rechten Seite meines Körpers und die wird jede Nacht taub", erklärte die einstige Pop-Prinzessin verärgert.

Getty Images Britney Spears im April 2018

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears in Santa Monica, 2003

