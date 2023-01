Wegen Britney: Jamie Lynn Spears hatte Selbstwertprobleme

Jamie Lynn Spears (31) zeigt sich von ihrer emotionalen Seite. In den vergangenen Monaten landeten die Schauspielerin und ihre Familie häufiger in den Schlagzeilen. Einer der Gründe sind die Streitigkeiten mit ihrer älteren Schwester Britney Spears (41). Die beiden wurden bereits in jungen Jahren weltbekannt – Jamie wurde durch ihre Rolle in "Zoey 101" zum Star. Doch trotz ihres Ruhms machten ihr Minderwertigkeitsgefühle zu schaffen.

Bei der Staffelpremiere von "Special Forces" gab die 31-Jährige ein emotionales Interview. Jamie erinnerte sich an ihre Jugend und an das Heranwachsen mit Britney: "Als ich aufwuchs, wurde meine Schwester berühmt, weltberühmt, als ich noch sehr jung war." Die zweifache Mutter habe stets das Gefühl gehabt, im Schatten der Popikone zu stehen und verriet: "Ich habe ständig mit meinem Selbstwertgefühl zu kämpfen." Zudem fügte sie hinzu: "Ich denke, ich will einfach nur [beweisen, dass] ich etwas wert bin. [...] Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nichts für mich selbst habe."

Jamie hatte stets das Gefühl, in Britneys Schatten zu stehen. Nichtsdestotrotz sei sie "extrem stolz" auf den Erfolg ihrer Schwester. Allerdings wolle sie ihre "eigene Identität" finden.

Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Jamie Lynn Spears bei den CMT Music Awards 2015 in Nashville

Jamie Lynn Spears, Schwester von Britney Spears

