Prinz Harry offenbart: Die Presse habe seine "DNA gejagt"!

Ist König Charles III. (74) nun der leibliche Vater von Prinz Harry (38) oder ist er es nicht? Weil seine Mutter

Lady Diana (✝36) fünf Jahre lang eine Affäre mit einem Mann namens James Hewitt (64) hatte – die sie in den 80er-Jahren selbst bestätigte – war jahrzehntelang spekuliert worden, ob er möglicherweise Harrys Vater ist. Nun bezieht der Royal-Aussteiger endlich selbst Stellung zu diesem Gerücht!

In Harrys Memoiren, die unter dem Titel "Spare" kommende Woche erscheinen, verrät der 38-Jährige: "Die Leser der Boulevardpresse liebten die Vorstellung, dass der jüngste Sohn von Prinz Charles nicht dessen leiblicher Sohn ist. Aus irgendeinem Grund wurden sie dieses Witzes nie überdrüssig." Die Presse sei vom Gedanken, dass Dianas Ex-Liebhaber Harrys Vater sein könnte, so überzeugt gewesen, dass sie sogar angefangen hätte, seine "DNA zu jagen, um sie zu überprüfen." "Ein Grund für das Gerücht waren die roten Haare von Major Hewitt – ein anderer war schlicht Sadismus", ist sich der Zweifachvater sicher. Seine Mutter habe James aber tatsächlich erst kennengelernt, als er schon auf der Welt gewesen sei.

In seinen Memoiren geht der Netflix-Star noch auf zahlreiche weitere Familieninterna ein. So auch auf die zunehmende Distanz zu seinem Bruder Prinz William (40). Das Verhältnis der beiden habe sich nicht erst durch seine Hochzeit mit Herzogin Meghan (41) verschlechtert, sondern schon zur Zeit von Williams Hochzeit mit Prinzessin Kate (40). Er verrät: "Der Bruder, den ich an jenem Morgen in die Westminster Abbey eskortiert habe, war weg – für immer."

