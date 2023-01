"So hart": Kelsey Parker feierte erstes Weihnachten ohne Tom

Kelsey Parker machte in den vergangenen Wochen eine besonders schwere Zeit durch. Über zwei Jahre lang kämpfte ihr Ehemann Tom Parker (✝33) gegen den Krebs. Doch im März 2022 erlag der The Wanted-Star schließlich seinem inoperablen Hirntumor. Vor wenigen Wochen stand nun für Toms Frau und ihre beiden gemeinsamen Kinder das erste Weihnachten ohne ihn an – im Netz teilte Kelsey ihre Gedanken.

In einem Video auf Instagram ließ die Witwe das erste Weihnachten ohne ihren Tom Revue passieren. "Es war schwieriger, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Weihnachten war so hart für mich", offenbarte Kelsey ihren Fans und fügte außerdem hinzu: "Mal war ich glücklich, mal traurig, mal wütend, aber ich bin hier und habe es überlebt." Auch bedankte sie sich bei ihren Followern für die Unterstützung: "Ich wollte auch nur sagen, dass ich das alles nicht durchstehen könnte, wenn es nicht für euch wäre."

Bereits vor den Feiertagen verriet die Zweifach-Mama auf der Social-Media-Plattform, dass das Weihnachtsfest eine große Herausforderung für sie war – vor allem beim Einpacken der Geschenke sei ihr bewusst geworden, wie sehr sie ihren Mann vermisst: "Er hat die Geschenkanhänger geschrieben. [...] Das hat mich heute Abend wirklich, wirklich getroffen. Es hat mich überrascht. [...] Ich habe mich buchstäblich vor Weihnachten gefürchtet", betonte die Unternehmerin.

Anzeige

Getty Images Kelsey Parker, November 2022

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom und Kelsey Parker mit ihren beiden Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de