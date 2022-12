Erstes Weihnachten ohne Tom Parker: Witwe Kelsey hat Angst

Für Kelsey Parker hängt über den anstehenden Feiertagen ein dunkler Schatten. Im März hat die Vloggerin ihren geliebten Ehemann verloren: Der The Wanted-Star Tom Parker hatte den Kampf gegen den Krebs verloren und ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Vor drei Wochen folgte der nächste Verlust: Kelseys Großvater schloss für immer seine Augen. Für sie wird das erste Weihnachten ohne die beiden daher eine große Herausforderung.

In ihrer Instagram-Story erzählte die zweifache Mutter: "Der heutige Tag war ein echter Kampf. Morgen ist die Beerdigung meines Großvaters und ich glaube, das bringt eine Menge Trauer und Trauma an die Oberfläche." Wie hart das Jahr für sie gewesen sei, sei ihr vor allem beim Einpacken der Geschenke bewusst geworden. Denn dabei stellte Kelsey fest, dass diese in diesem Jahr nur von ihr und nicht von ihr und Tom waren. "Er hat die Geschenkanhänger geschrieben. [...] Das hat mich heute Abend wirklich, wirklich getroffen. Es hat mich überrascht. [...] Ich habe mich buchstäblich vor Weihnachten gefürchtet.", betonte die Unternehmerin.

Dennoch scheint Kelsey den Kopf nicht ganz hängen zu lassen: "Ich muss das Beste aus dem machen, was ich habe. Ich muss es auch für die Kinder tun. Ich muss dafür sorgen, dass es ein tolles Weihnachten für sie wird." Dennoch glaube die 32-Jährige, dass es ihr das Herz brechen werde.

Anzeige

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kelsey Parker, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de