So sehr litt Cathy Hummels nach ihrer Trennung von Mats!

Cathy Hummels (34) war am Ende ihrer Kräfte! Im vergangenen Jahr erlebte die Influencerin ein Wechselbad der Gefühle. Nach vielen Spekulationen bestätigten sie und Mats Hummels (34), dass sie sich getrennt haben. Vor wenigen Wochen ging die Scheidung der TV-Moderatorin und des Fußballprofis dann über die Bühne. Nun verriet Cathy, wie sehr ihr das Ehe-Aus zusetzte. "Um ehrlich zu sein, gab es Tage, da dachte ich, dass ich nicht mehr aufwache, weil ich so 'kaputt' war. Mein Gewicht ging immer weiter runter und ich hatte teilweise Panikattacken, weil ich ratlos war", schilderte die Mutter eines Sohnes via Instagram.

