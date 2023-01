Trotz Trennung: Zach Braff widmet Ex Florence Birthday-Grüße

Wagt Zach Braff (47) hiermit etwa einen Annäherungsversuch an seine Ex? Der Hollywoodstar gab 2020 offiziell bekannt, dass er die Schauspielerin Florence Pugh (27) datet. Rund ein Jahr später folgte jedoch schon das Liebes-Aus des einstigen Traumpaares, nachdem sie drei Jahre lang gemeinsam durchs Leben gingen. Doch die beiden scheinen sich trotz der Trennung noch gut miteinander zu verstehen, wie die Beauty und der Scrubs-Darsteller regelmäßig im Netz beweisen. Auch den Geburtstag seiner Ex scheint Zach noch nicht vergessen zu haben.

Anlässlich ihres 27. Geburtstages widmete der 47-Jährige ihr eine Instagram-Story mit einem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem die Britin an den Hängen des Mount Lee Berges in Los Angeles sitzt. Direkt darunter befindet sich das berühmte Hollywood-Schild. "Alles Gute, Legende", betitelte er seine süße Botschaft.

Florence gab im vorherigen August in einem Interview mit Harper's Bazaar bekannt, dass sie und Zach sich nach drei Beziehungsjahren getrennt haben. Die beiden hätten sich bemüht, die Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, weshalb auch die Trennung privat erfolgen sollte. "Wir haben versucht, diese Trennung zu vollziehen, ohne dass die Welt davon erfährt, weil es eine Beziehung war, zu der jeder eine Meinung hat", erklärte die "Don't Worry Darling"-Darstellerin.

Anzeige

Instagram / zachbraff Zach Braff und Florence Pugh

Anzeige

Getty Images Zach Braff, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de