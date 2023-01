"Baby ist gewachsen": Samira Cilingir ist hoffnungsvoll

Samira Cilingir bleibt weiterhin positiv. Die einstige Love Island-Kandidatin und ihr Mann Yasin Cilingir (31) sind in freudiger Erwartung: Das Paar erwartet aktuell seinen zweiten Nachwuchs. Doch während der Schwangerschaft traten einige Komplikationen auf. Die Beauty hat mit einem Hämatom an der Plazenta zu kämpfen, was im schlimmsten Fall zu einer Fehlgeburt führen könnte. Samira ist weiterhin hoffnungsvoll und verriet ihren Fans jetzt neue Updates.

"Ich fühle mich auf alle Fälle schon seit einigen Tagen besser, was mir natürlich ein gutes Gefühl gibt", freute sich die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story. Samira berichtete zudem ihrer Community von diesem schönen Moment: "Gestern habe ich die Kindesbewegungen gespürt, als meine Hand auf meinem Bauch lag. Das ist so ein tolles Gefühl. Also ich glaube, das Baby ist schon gewachsen."

Samira hält ihre Follower in dieser Zeit stets auf dem Laufenden. "Ich habe am Mittwoch wieder einen Termin beim Arzt zur Kontrolle und ich bete, dass das Hämatom kleiner geworden ist", gab die Influencerin zu.

Instagram / samira.bne Samira, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir, Juni 2022

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

