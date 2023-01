Das waren Damar Hamlins erste Worte nach Herzstillstand

Damar Hamlin (24) hatte wohl nach wie vor nur eine Sache im Kopf. Montagabend schockierte ein Moment die Footballfans der Buffalo Bills. Während eines Spiels brach Verteidiger Damar Hamlin auf dem Feld zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Er musste noch vor Ort reanimiert werden. Seine Ärzte teilten aber bereits mit, dass sich sein Zustand verbessert habe. Inzwischen ist er wieder ansprechbar – und hatte direkt eine wichtige Frage.

Nachdem er aus dem Koma erwacht war, wollte er laut Sky vor allem eines wissen: "Haben wir das Spiel gewonnen?", fragte er den behandelnden Arzt. Dieser hatte darauf auch eine passende Antwort: "Damar, du hast das Spiel des Lebens gewonnen", erklärte er seinem Patienten. "Das ist typisch Damar. Dass er als Erstes an seine Mitspieler denkt und sich nicht selbst bemitleidet. Als Mitspieler kann man diese Antwort nur lieben", sagte Bills-Quarterback Josh Allen über die erste Frage seines Teamkollegen.

"Laut den Ärzten, die Damar Hamlin im University of Cincinnati Medical Center betreuen, hat er in den letzten 24 Stunden eine bemerkenswerte Verbesserung gezeigt", gaben die Bills außerdem in einem Statement auf Twitter bekannt. Dennoch sei er weiterhin schwer krank, aber die Befürchtung, sein Gehirn könnte von dem Herzstillstand Schaden genommen haben, konnte abgeschwächt werden.

