Davor warnt Koki die Dschungelcamper bei seiner Ex Cecilia

Müssen sich die diesjährigen Dschungelcamper in Acht nehmen? Ab dem 13. Januar wird Cecilia Asoro am Lagerfeuer im australischen Busch sitzen. Die einstige Bachelor-Kandidatin hat schon in einigen Formaten gezeigt, wie temperamentvoll sie sein kann. Bei Beauty & The Nerd und auch bei Prominent getrennt hatte sie schon für reichlich Drama gesorgt. In der Verflossenen-Show war sie mit ihrem Ex Markus Kok zu sehen. Bei ihm hat Promiflash nachgehorcht – und Koki gab Cecilias Mitcampern eine gut gemeinte Warnung mit auf den Weg.

Im Gespräch mit Promiflash legte der Adam sucht Eva-Star den Mitstreitern seiner Verflossenen einiges ans Herz: "Provoziert Cecilia nicht. Und redet nicht über sie falsch und hinter ihrem Rücken, weil dann kann man sie nicht mehr stoppen, wenn sie einmal in Fahrt ist." Sollte es doch so weit kommen, müsse man der 26-Jährigen Zeit lassen, um runterzukommen. "Und gebt ihr genug zu essen, weil sonst ist ihre Laune echt schlecht", ergänzte Koki die Bedienungsanleitung für seine Ex lachend.

Doch Koki ist überzeugt, dass sie auch eine Menge Positives mit sich bringen wird. "Cecilia wird im Camp auf jeden Fall alles für das Team geben", ist er sich sicher. Außerdem wird dank ihr auch für Unterhaltung gesorgt sein: "Sie wird sehr viel quatschen und das nicht leise. Aber so ist sie halt."

RTL Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Instagram / markus_koki Markus Kok, "Prominent getrennt"-Teilnehmer 2022

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2023

