Zwischen Markus Kok und Cecilia Asoro sind die Fronten wohl längst noch nicht geklärt! Aktuell nimmt das einstige Liebespaar an der Realityshow Prominent getrennt teil. Und nach 14 Tagen an der Seite des Ex-Partners kann es schon mal zu der einen oder anderen Auseinandersetzung kommen – so auch bei Koki und Cecilia, denen der Kragen während einer Challenge endgültig platzte. Die beiden schrien sich an, was das Zeug hält – ganz zum Entsetzen der Zuschauer!

"Wie Cecilia und Markus einfach komplett eskalieren", konnte beispielsweise ein Twitter-User seinen Augen am vergangenen Dienstagabend kaum trauen. Und damit war der Fan nicht allein – auch zahlreiche weitere Nutzer waren vom Umgang der beiden miteinander regelrecht schockiert. "Hat die pinke Schreitussi einen Sprung in der Schüssel?", "Ich würde keine 5 Minuten mit Cecilia aushalten. Selbst Serkan und Carina können beim Spiel irgendwie zusammenarbeiten!" und "Wow, gut, dass sich Markus und Cecilia getrennt haben!" lauten nur drei der zahlreichen Tweets.

Einen anderen User erinnern die beiden Kandidaten sogar an die TV-Bekanntheiten Elena Miras (29) und Mike Heiter (29), die sich in der Vergangenheit auch regelmäßig in TV-Shows angezickt haben. "Markus und Cecilia haben sich nicht ohne Grund getrennt. Hoffe, die kommen beide lebend aus der Sendung raus", wagte ein weiterer Nutzer den Blick in die Zukunft und hoffte auf ein glückliches Ende.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

RTL / Seapoint Markus Kok und Cecilia Asoro

RTL / Seapoint Cecilia Asoro und Markus Kok

RTL / Seapoint Markus Kok und Cecilia Asoro, "Prominent getrennt"-Kandidaten

