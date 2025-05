"Falscher Fuffi": Markus Kok schießt heftig gegen Nikola

Markus Kok platzt der Kragen! In seiner Instagram-Story redet der Realitystar jetzt Klartext und richtet das Wort an seinen Prominent getrennt-Showkollegen Nikola Glumac (29). Auslöser dafür war Nikolas wutentbrannte Ansage und die darauffolgende Herausforderung an Mike Heiter (32), den Ex seiner Verlobten Kim Virginia Hartung (29), für das Promi-Boxformat Fame Fighting. "Nikola will gegen Mike boxen, weil Mike angeblich zu frech zu Kim Virginia ist. Junge, da bekomme ich direkt einen Pickel", gibt Koki seinen Senf dazu und macht damit unmissverständlich klar, dass er nichts von Nikolas Ansage hält. Stattdessen rät er dem gebürtigen Serben, lieber die Füße stillzuhalten: "Nikola, lass das sein mit dem Boxen. Wir haben alle gesehen, bei Fame Fighting Challenger, dass du nach zehn Sekunden K.o. gegangen bist."

Tatsächlich war Nikolas allererster Berührungspunkt mit dem Boxformat von Eugen Lopez nicht von Erfolg gekrönt. Als er im Mai 2024 Jakub Jarecki (29) im Ring gegenüberstand, endete der Kampf bereits nach vier Sekunden – also sogar noch schneller, als es Koki in Erinnerung hatte. Nachdem er "gut gemeinte" Ratschläge an Nikola verteilt hat, stimmt der Ex von Cecilia Asoro (29) abschließend ernstere Töne an. Er erklärt, dass er die Machenschaften und Geschichten des Realitystars im Netz nicht mehr länger ansehen möchte und holt stellvertretend für Mike zum Gegenschlag aus: "Falls der Mike nicht zusagt, ich hab' richtig Bock auf dich. Ich kann deine Visage nicht mehr sehen, du bist für mich ein falscher Fuffi."

Doch was ist überhaupt vorgefallen, dass Nikola so einen Groll auf Mike hegt? Wie der Promis unter Palmen-Star in einem Q&A auf Instagram zugab, missfalle es ihm, dass Mike lange nach seiner Romanze mit Kim noch immer öffentlich über sie spricht. "Dass er Kims Namen mehrfach in den Mund genommen hat, geht einfach gar nicht. Kim ist schwanger und eine Schwangere zu beleidigen, geht nicht", machte Nikola seine Sicht der Dinge klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / markus_koki Markus Kok, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn / Bene Müller Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige