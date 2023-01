Insider verrät: Diese Beauty soll Aaron Rodgers jetzt daten!

Aaron Rodgers (39) hat wohl wieder eine neue Frau an seiner Seite! Im Februar des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich der Footballer und seine Verlobte Shailene Woodley (31) getrennt haben sollen. Die beiden wurden zwar immer wieder zusammen gesehen – ihre Liebe flammte aber scheinbar nicht noch einmal auf. Stattdessen zeigte sich Aaron bereits im April mit dem Model Mallory Edens bei einem Basketballspiel. Nun sollen die beiden ein Paar sein.

Wie eine Quelle gegenüber SportsGossip.com mitteilte, habe die 26-Jährige den Green-Bay-Packers-Star schon länger im Auge: "Mallory wollte schon immer in der Öffentlichkeit stehen. Es sieht so aus, als hätte sie ihr Ticket gefunden." Sie sei beim vergangenen Spiel von Aarons Team gewesen und habe ihn in voller Fan-Montur angefeuert. "Nichts zeigt mehr, dass ich voll und ganz dabei bin, als die Ausrüstung des Teams deines Freundes zu tragen", ist sich der Insider sicher.

Mallory ist die Tochter von Wes Edens, einem Haupteigentümer des Basketballclubs Milwaukee Bucks. 2018 machte sie ihren Abschluss an der Princeton-Universität in New Jersey und versuchte danach als Model durchzustarten. Auf Instagram folgen ihr derzeit 224.000 Menschen.

Getty Images Randall Cobb, Aaron Rodgers und Mallory Edens bei einem Basketballspiel

Getty Images Aaron Rodgers, Footballer

Getty Images Mallory Edens, Model

