Nach Unfall: Jeremy Renner teilt weiteres Krankenhaus-Bild

Jeremy Renner (52) dankt dem Krankenhauspersonal. Der Schauspieler ist bekannt durch Filme wie "The Avengers" oder "Mission Impossible". Nach einem Unfall ist er jetzt aber in einer sehr schlechten Verfassung: Jeremy verletzte sich beim Schneeräumen nach einem Sturm schwer und musste sogar operiert werden. Zwischenzeitlich war er sogar in einem kritischen Zustand. Inzwischen ist er allerdings wieder ansprechbar und teilt auch bereits fleißig Bilder aus dem Krankenhaus.

Am Freitag postete der "Hawkeye"-Darsteller, der heute seinen 52. Geburtstag feiert, in seiner Instagram-Story ein Bild, auf dem er von Krankenhauspersonal umgeben ist. Dem fügte er eine Botschaft der Dankbarkeit hinzu. "Danke an das renommierte Team der Intensivstation für den Beginn dieser Reise", schrieb er neben dem Bild und einer Reihe von Gebets-Emojis.

Ein TMZ vorliegendes Notfallprotokoll enthüllte bereits die gesamte Grausamkeit seiner Verletzungen. Darin heißt es, dass man Jeremy im Hintergrund des Anrufs stöhnen hörte und dass er starke Blutungen am Kopf und andere unbekannte Verletzungen hatte. Außerdem war die rechte Seite des Brustkorbs des Marvel-Stars kollabiert und sein Oberkörper war zerquetscht.

Getty Images Jeremy Renner, Filmstar

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner nach seinem Unfall

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

