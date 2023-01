"Brustkorb zerquetscht": Details zu Jeremy Renners Unfall

Immer mehr schockierende Einzelheiten zu Jeremy Renners (51) Verletzungen kommen ans Licht! Der The Avengers-Darsteller hatte am Neujahrstag einen schlimmen Unfall beim Schneeräumen. Der Schneepflug war offenbar über den Körper des Schauspielers gerollt. Mittlerweile meldete Jeremy sich selbst schon aus dem Krankenhaus bei seinen Fans, trotzdem ist sein Zustand noch ernst. Jetzt kam ans Licht, dass er offenbar kaum atmen konnte, da sein Brustkorb zerquetscht wurde.

Das Notfallprotokoll, welches TMZ vorliegt, enthüllt, in was für einer schlimmen Verfassung der 51-Jährige sich nach dem Unfall befand. Darin heißt es, dass man Jeremy im Hintergrund des Anrufs stöhnen hörte und dass er starke Blutungen am Kopf und andere unbekannte Verletzungen hatte. Außerdem war die rechte Seite des Brustkorbs des Marvel-Stars kollabiert und sein Oberkörper war zerquetscht.

Via Instagram teilte der "Hawkeye"-Darsteller gestern ein Selfie aus dem Krankenhaus. Jeremy sieht darauf sehr lädiert aus – er hat Kratzer und Blutergüsse im Gesicht und seine Augen sind ganz geschwollen. Der Hollywoodstar richtete folgende Worte an seine Follower: "Danke für all eure lieben Worte. Ich bin ein bisschen zu kaputt, um zu tippen. Aber ich schicke euch allen Liebe."

