Nicht wegen Gage: Darum geht Jolina Mennen ins Dschungelcamp

Jolina Mennen (30) lässt sich mit Geld nicht locken! Für die YouTuberin beginnt in einigen Tagen ein großes Abenteuer. Gemeinsam mit elf weiteren Kandidaten wird sie sich ab dem 13. Januar den Herausforderungen im Dschungelcamp stellen. Für das Experiment in Australien sollen einige Teilnehmer ein stolzes Sümmchen kassiert haben. Doch Jolina scheint andere Beweggründe zu haben, wie sie ihrer Community verriet.

Vor dem Start vertreibt sich die 30-Jährige die Zeit im Hotel, indem sie via Instagram-Story auf die neugierigen Fragen ihrer Fans antwortet. Ein User wollte von Jolina wissen, wie viel ihre Gage beträgt, woraufhin sie entgegnete: "Zu vertraglichen Details darf ich leider natürlich nichts sagen, aber ich kann euch definitiv sagen, dass die Gage nicht der Grund ist, weshalb ich teilnehme." Für Jolina sei es eine große Chance: "Ich mache das, weil es eine einmalige Gelegenheit ist und ich irgendwann die coolsten Storys im Altersheim haben will."

Jolina gewährt ihren Followern ehrliche Einblicke. Vor einigen Tagen erlitt sie eine Panikattacke, da sie mit ihrer Phobie konfrontiert wurde. "Ich habe im Vorfeld definitiv unterschätzt, wie viel so ein Format auch in mir einfach emotional lostreten kann. Es ist sehr aufregend, es ist sehr viel", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar.

Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

Anzeige

RTL Jolina Mennen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de