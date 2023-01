Pietro Lombardi: Laura ist Powerfrau in der Schwangerschaft

Pietro Lombardi (30) ist mächtig stolz auf seine Verlobte! Laura Maria Rypa (27) ist derzeit schwanger mit ihrem ersten gemeinsamen Kind – Pietros Sohn Alessio Lombardi (7) bekommt einen kleinen Halbbruder. Inzwischen ist die Influencerin im Endspurt ihrer Schwangerschaft angekommen, der es in ihrem Fall ganz schön in sich hat: Die Mami in spe hat mit zahlreichen Symptomen zu kämpfen. Dass Laura sich trotzdem so wacker hält, beeindruckt Pietro.

In seiner Instagram-Story filmte der DSDS-Juror seine schwangere Verlobte jetzt beim Schlafen – ein besonderer Anblick, wie er erklärte: "Bin immer froh, wenn sie am Schlafen ist. Ihre Nächte und ihr Schlaf sind aktuell Katastrophe. Bis 2 Uhr war sie wach, weil es ihr nicht so gut geht, leider." Weiter betonte Pietro: "Sie ist wirklich eine Powerfrau und ich bin echt stolz auf sie. Nicht mehr lange, bis unser Kleiner endlich da ist."

In einer weiteren Story dokumentierte Pietro Lauras Schwangerschaft eher auf ironische Weise: "Die Frau nur am Essen", witzelte der Sänger – und filmte seine Liebste heimlich beim Vernaschen einer großen Schokoladenkugel. Die zukünftige Mama hatte wohl ganz schön Schokoladen-Heißhunger.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de