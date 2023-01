Seit 2021? Shakira "am Boden zerstört" wegen Gerards Affäre

Begann Gerard Piqués (35) Affäre bereits viel früher als angenommen? Der Ex-Fußballprofi soll seiner Ex Shakira (45) angeblich fremdgegangen sein. Erfahren hat sie das wohl durch einen Zufall: Im Kühlschrank befand sich Essen, das der Ex der Sängerin gar nicht mochte, seine Affäre aber schon. Trotz allem versuchte Shakira, positiv in die Zukunft zu blicken. Doch jetzt kamen neue Einzelheiten ans Licht: Gerard soll die Blondine bereits länger betrogen haben.

Wie Page Six berichtete, haben aufmerksame Fans die neue Freundin ihres Ex' Gerard, Clara Chia Marti, in einem Zoom-Interview entdeckt, das er 2021 geführt hatte. Der Call passierte in dem Haus, das er mit Shakira teilte, und angeblich waren sie zu dieser Zeit "glücklich zusammen", wie es hieß. Eine Quelle meinte zu wissen, dass die "Hips Don't Lie"-Sängerin "am Boden zerstört gewesen sei, als sie erfahren hatte, dass diese Frau sich in dem Haus, in dem sie mit ihm und ihren Kindern wohnte, offensichtlich zu Hause gefühlt hat."

Der Kicker und seine neue Flamme stehen inzwischen ganz offen zu ihrer Liebe: Sie wurden bereits händchenhaltend gesehen. Nach einem romantischen Dinner in Barcelona unterhielt sich das Paar angeregt und schien dabei bester Laune zu sein.

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, 2019

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de