Süß! Schwangere Kisu genießt Winterurlaub mit ihrer Familie

Kisu (31) gönnt sich eine Auszeit mit ihren Liebsten! Mitte November verkündete die YouTuberin im Netz, dass sie und ihr Mann Kevin Tewe bald wieder Eltern werden. Ob sich ihre Tochter auf eine Schwester oder einen Bruder freuen darf, ist bislang noch nicht bekannt. Die Influencerin hält ihre Community dafür aber regelmäßig mit Babybauch-Updates auf dem Laufenden. Bevor ihr Kind in ein paar Monaten zur Welt kommt, genießt Kisu aber nun erst einmal einen entspannten Winterurlaub mit ihrer Familie!

Auf Instagram postete die 31-Jährige nun einige Schnappschüsse, auf denen sie mit ihren Liebsten im Skigebiet Kaltenbach in Österreich zu sehen ist. Auf den Bildern zeigen Kevin und Milena ein Peace-Zeichen, während Kisu überglücklich in die Kamera strahlt. "Wir sind super angekommen hier in Österreich und sind schon direkt in Urlaubsstimmung. Das Essen ist gut, die Stimmung ist gut und geschlafen wird auch viel – so wie es sein muss", notierte die Berlinerin in der Bildunterschrift darunter.

Doch tatsächlich ist die kleine Familie nicht alleine im Urlaub. Neben Tim und Ana Johnson (29) sind unter anderem auch Maren (30) und Tobias Wolf mit dabei! Auf ihren Social-Media-Accounts posteten die vier ebenfalls ein paar Einblicke von der Reise. Tobi teilte beispielsweise ein Foto von sich beim Skifahren und schrieb dazu: "Auch wenn es megawarm ist und die Pisten nicht toll aussehen, Spaß macht es immer wieder."

Anzeige

Instagram / kisu Ana Johnson, Kisu, Maren Wolf, Kevin Tewe, Tim Johnson und Tobias Wolf mit weiteren Freunden

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf mit ihrem Sohn Lyan in Österreich

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, YouTuber

Anzeige

Wusstet ihr bereits, dass Kisu und Kevin so gut mit den Johnsons und Wolfs befreundet sind? Ja, klar! Nein, das war mir jetzt neu. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de