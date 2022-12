Kisus Bauch schon so groß wie kurz vor ihrer ersten Geburt!

Kisu (31) ist total verblüfft! Die Influencerin und ihr Partner Kevin Tewe werden erneut Eltern. Im Netz verkündeten sie stolz, dass ihre Tochter Milena ein Geschwisterchen bekommt. Seitdem gibt es auch immer wieder Updates bezüglich Schwangerschaft und Babybauch. Zuletzt meinte die Unternehmerin, dass sie ihr Baby vielleicht schon spürt. Nun erklärt sie: Kisu ist überrascht, wie groß ihre Kugel jetzt schon ist!

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Bild, auf dem sie ihre runde Körpermitte hält, wobei sie ehrliche Worte dazu fand: "Wo soll dieser Bauch hinwachsen, wenn der jetzt schon so groß ist wie im siebten oder achten Monat der ersten Schwangerschaft?" Anscheinend wächst Kisus Bauch in der zweiten Schwangerschaft deutlich schneller. Das berichteten tatsächlich viele Netz-Bekanntheiten bereits ebenfalls im Netz.

So auch die schwangere Love Island-Bekanntheit Samira Cilingir. "Der Bauch wächst in der zweiten Schwangerschaft viel, viel schneller", erzählte sie ihren Followern. Und auch die TV-Bekanntheit Angelina Pannek (30) hat diese Erfahrung gemacht.

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

Instagram / kisu Kisu im Dezember 2022

