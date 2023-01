Was treibt Verona Pooth mit dem Erzfeind ihres Ex' Bohlen?

Verona Pooth (54) kann es nicht lassen! Die TV-Persönlichkeit war in den 1990ern eine Blitzehe mit dem Pop-Produzenten Dieter Bohlen (68) eingegangen. Seit vergangenem Monat hat die Bolivianerin nun ihre eigene Show "More than Talking". Dass der Sendungstitel sehr stark an den Bandnamen ihres Ex erinnert, ist wohl kein Zufall. Aber die Frau von Franjo Pooth (53) geht noch weiter: Der nächste Gast, den sie interviewen wird, ist niemand Geringeres als Dieters ehemaliger Bandkollege Thomas Anders (59)!

Die 54-Jährige kündigt auf Instagram ihren zweiten Gast für das Talk-Format an. "Überraschung, mein zweiter Gast bei 'More Than Talking' auf Magenta TV ist kein anderer als Thomas Anders!", schreibt Verona zu einem Video, in welchem sie und der Sänger zu Modern Talkings Hit "Cheri Cheri Lady" singen und tanzen. Ab dem 12. Januar können Fans sich ansehen, ob die beiden dabei das ein oder andere Wort über Dieter verlieren werden.

Schon seit Längerem schießen die einstigen Bandkollegen hin und wieder öffentlich gegeneinander. "Wenn die Songs in ihrer ursprünglichen Version so interessant sind, frage ich mich, warum sie mit Dieters Stimme keine Welthits geworden sind und er sie mit mir aufgenommen hat", meinte Thomas augenzwinkernd gegenüber Bild, nachdem der DSDS-Chefjuror einmal betont hatte, dass alle Passagen, Texte und die Musik von ihm seien und er alle Songs als Erster gesungen habe.

SCHALKE / ActionPress Verona Pooth (damals Feldbusch) und Dieter Bohlen

ActionPress/Behns,Michael Thomas Anders, Sänger

ActionPress "Modern Talking": Dieter Bohlen und Thomas Anders

