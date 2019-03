Thomas Anders (56) und Dieter Bohlen (65) gehen schon seit 16 Jahren getrennte Wege! Für beide Musiker allerdings kein Grund, die Songs aus ihrer extrem erfolgreichen, gemeinsamen Modern Talking-Zeit nicht mehr zu performen. Während Thomas nach wie vor weltweit mit den alten Hits des Popduos auftritt, stand Dieter bislang nur in Russland ohne seinen einstigen Kollegen auf der Bühne. Doch das wird sich am 31. August ändern – dann findet sein großes Comeback in Berlin statt! Bei dem Open Air-Konzert in der Zitadelle Spandau übernimmt der DSDS-Juror dabei den kompletten Gesang selbst. Doch was sagt sein langjähriger Weggefährte eigentlich dazu?

"Wenn die Songs in ihrer ursprünglichen Version so interessant sind, frage ich mich, warum sie mit Dieters Stimme keine Welthits geworden sind und er sie mit mir aufgenommen hat", gesteht Thomas augenzwinkernd gegenüber Bild. Eine schlagfertige Antwort auf eine Aussage, in der der Poptitan vor Kurzem noch einmal betonte, dass alle Passagen, Texte und die Musik von ihm seien und er alle Songs als Erster gesungen und Thomas sie daraufhin nachgesungen habe. Der 65-Jährige glaubt fest daran, dass es für die Menschen interessant sei, die Songs in ihrer ursprünglichen Version zu hören.

Trotz seines kritischen Kommentars hat Thomas kein Problem mit Dieters Auftritt. "Ich wünsche Dieter viel Erfolg! Das ist nur fair, denn ich singe unsere Hits auf meinen Konzerten ja auch ohne ihn", gibt sich der 56-Jährige gelassen. Deutet das etwa auf eine Modern Talking-Versöhnung hin? Der Konter des DSDS-Jurors klingt eher nicht danach: "Thomas singt seit Mitte der Achtziger 'You‘re my heart, you’re my soul‘. Das ist hart. Zehnmal im Jahr ist okay, aber hundertmal im Jahr, großer Gott. Da würde ich lieber in einer Fischfabrik arbeiten.“

Action Press/THÜRINGEN PRESS Thomas Anders im Februar 2019

Anzeige

Action Press/Dagmar Scherf/face to face Dieter Bohlen und Thomas Anders 2003

Anzeige

Action Press/Dagmar Scherf/face to face Dieter Bohlen beim Abschiedskonzert von Modern Talking 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de