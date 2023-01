Zu hart gefeiert? Leonardo DiCaprio hängt mit Kippe im Auto

Hat er in dieser Nacht zu wild gefeiert? Leonardo DiCaprio (48) macht gerade mal wieder mit seinem Liebesleben Schlagzeilen. Es waren Gerüchte aufgetaucht, dass er eigentlich mit dem 27-jährigen Model Gigi Hadid (27) anbandelt. Zuletzt wurde er aber häufiger mit der 23-jährigen Victoria Lamas gesichtet. Ob er in seinem Alter bei den Party-Nächten der jüngeren Frauen mithalten kann? Jetzt wurde Leonardo offenbar nach einer langen Feier abgelichtet.

Paparazzi fotografierten den Schauspieler, während er mitten in der Nacht durch Miami chauffiert wurde. Dabei hält er eine Zigarette in der Hand und starrt gedankenverloren in die Ferne. Ob er wohl eine harte Party-Nacht hinter sich hatte? Die Tageszeit lässt es vermuten. Zumindest sieht er auf der Aufnahme ziemlich erschöpft und extrem müde aus. Weitere Fotos, die wenige Minuten später entstanden sind, zeigen den Titanic-Darsteller, wie er sich gähnend die Hand vor den Mund hält. Kurz darauf scheint er unter seiner Cap eingeschlafen zu sein.

Die Gerüchte um die wesentlich jüngere Victoria und Leonardo haben sich vor allem dadurch gefestigt, dass die beiden wohl gemeinsam auf einer Boot-Party das neue Jahr eingeleitet haben sollen. In den Wochen davor haben sich die beiden angeblich dreimal in einer Woche gesehen.

Getty Images Leonardo DiCaprio, 2018

MEGA Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Instagram / victoriaalamas Victoria Lamas, Model

